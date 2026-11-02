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Хакери атакуваха десетки супермаркети в Европа, нагряха фризерите им до 50° (Обзор)

Александър Трайков

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Хладилните системи на редица големи марки повишиха рязко температурата си, което застраши качеството на продуктите в тях. СНИМКА: РОЙТЕРС

Засегнати бяха обектите на най-големите търговци на дребно в Швеция, Белгия и Люксембург

Фризерите на големи търговски вериги в Швеция, Белгия и Люксембург бяха подложени на предполагаема мащабна хакерска атака в понеделник. Температурата в тях рязко се е повишила и е застрашила качеството на продуктите.

Шведската компания ICA, която има стотици супермаркети, съобщи, че атаката е засегнала малък брой нейни обекти. Оттам уточниха, че те са били извън централната мрежа на марката.

“ICA в момента подкрепя засегнатите магазини в справянето със ситуацията”, заяви говорител на дружеството.

Клон, който оперира под марката IVA в Южна Швеция, призна, че фризерите му са били накарани да повишат температурата си до 50°. Бил е принуден да затвори за кратко.

Седем от 800-те магазина на фирмата Coop в страната също са засегнати от хакерската атака, но ситуацията в момента е овладяна, заявиха от компанията пред Би Би Си.

Нидерландският холдинг за търговия на дребно Ahold Delhaize призна, че компютърен инцидент е изкарал извън строя хладилници и фризери в десетки от неговите супермаркети в Белгия и Люксембург. Според негов говорител техническото смущение е накарало охладителните системи в супермаркетите рязко да повишат температурата си.

Същата е била ситуацията и в магазините на още няколко големи марки за търговия на дребно в Белгия. Представител на най-голямата фирма за инсталация на хладилници в страната - Sabcobel, посочи, че нейни служители са се заели с овладяването на техническата неизправност още в 1 ч сутринта в понеделник.

Инцидентът напомня за мащабната хакерска атака срещу супермаркети във Франция от миналия месец. Тогава властите заявиха, че инцидентът е засегнал хладилниците на над 700 обекта, което доведе до мащабни финансови загуби в размер на стотици хиляди евро и принуди магазините да изхвърлят тонове прясна храна.

Хладилните системи на редица големи марки повишиха рязко температурата си, което застраши качеството на продуктите в тях. СНИМКА: РОЙТЕРС

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