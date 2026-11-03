Англия може отново да разреши евтино следване за европейски граждани

Британското правителство е готово да дава по 450 млн. паунда годишно, за да плащат те ниски такси като местните студенти

Великобритания е склонна отново да разреши на европейски студенти да следват в английски университети на занижени цени, както беше, преди страната да напусне ЕС.

Вестник “Гардиън” разкри, че британското правителство се готви да отправи такава оферта на Брюксел, като иска в замяна Обединеното кралство да се присъедини към индустриалната му програма “Произведено в Европа”. Нейната цел е да дава приоритет и преференциално третиране на източници, производители и стоки от Евросъюза при разходването на публични средства и инвестиционни решения и така

да ограничи зависимостта от китайски компоненти

Лондон обаче смята, че програмата може да засегне и британската индустрия, която е тясно свързана с европейската. Затова настоява към Великобритания да има специално партньорско отношение и да не бъде изключвана от новата индустриална политика на блока.

В замяна страната е готова да удовлетвори искането на Брюксел за по-голяма младежка мобилност между Обединеното кралство и ЕС. Част от него включва и европейските студенти отново да имат достъп до английските университети срещу по-ниски такси. Преди Брекзит те плащаха колкото британските си колеги, или 9790 паунда годишно. След това обаче цените за тях станаха до 6 пъти по-високи, което доведе до сериозен отлив на европейци в британските вузове. Сред страните с най-голям спад на студенти са България и Румъния.

Според източници на “Гардиън” обаче британското правителство се готви да отделя до 450 млн. паунда годишно, за да осигури по-ниски такси за обучение на младежи от ЕС. Намерението е те пак да плащат колкото английските си колеги. Въпросът ще се обсъжда на предстоящата среща на върха между Великобритания и Евросъюза по-късно този месец. Лондон обаче вече бил предупредил Брюксел, че ще направи отстъпки по отношение на студентските такси само ако ЕС позволи на Обединеното кралство да се включи в предложената от съюза протекционистична индустриална схема, която ще наложи търговски ограничения за държави извън блока.

Подобно споразумение би донесло милиони за британските компании, които искат да развиват дейност в ЕС. Освен това би доказало, че усилията на британския премиер Анди Бърнам за изграждане на много по-тесни връзки с ЕС дават положителен резултат.

Действията му в тази посока се гледат под лупа от опозицията, която смята, че правенето на прекалено големи отстъпки пред Евросъюза на практика ще обезсмисли и малкото ползи от напускането му. Сред големите страхове са, че ако пак се даде възможност на европейски граждани лесно да идват да учат и работят във Великобритания, това отново може да увеличи имиграцията.

Затова се очаква да бъдат договорени някакви квоти. Смята се, че Лондон може да се съгласи да приеме до 80 000 млади европейци, докато ЕС настоява да бъдат между 100 000 и 150 000. Някои европейски страни дори искат да няма квоти.

Очаква се тази седмица проектът на споразумение да бъде представен на посланиците на ЕС, за да могат те да представят коментарите на своите държави до 20 ноември и да поискат евентуални промени. Документът

ще регламентира нов тип отношения и в други области

като например достъп на Великобритания до европейската система за биометрични данни и засилване на усилията за прекратяване на преминаването на незаконни имигранти с надуваеми лодки през Ламанша.

Брюксел би проявил гъвкавост, позволявайки на Великобритания да остане извън еврозоната и Шенгенското пространство, ако страната подаде молба за повторно присъединяване към ЕС, съобщи европейското издание “Политико”, като се позова на двама анонимни представители на ЕС. Според тях, дори да поиска отмяна на Брекзит, страната няма намерение да приема еврото и да се присъединява към зоната без граничен контрол. А и в самата Великобритания все още няма политическа воля за пълно връщане в ЕС, въпреки че социологически проучвания показват, че около 55% от британците искат това да се случи.