Плаваща градина в сърцето на Барселона

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Средиземноморска дива градина "плава" върху исторически комплекс от десет сгради от XIX век в сърцето на Барселона. Изоставен покрив е преобразен така, че архитектурата, природата и хората да съществуват в хармония. "Космос" също посети това райско кътче, за да се увери в уникалността му.

Снимка: Васил Петков

Това е жива екосистема, която възстановява градското биоразнообразие и създава убежище от динамиката на мегаполиса. Зеленият покрив включва над 10 000 местни видове растения, устойчиви на засушаване, които филтрират замърсяванията. Водни площи, местообитания за насекоми и птици, органични форми и пространства за общуване между хората превръщат покрива в място за споделеност.

Зеленият покрив поставя акцент върху биоразнообразието, функционалността и естетиката. Снимка: Васил Петков

Градината буквално "плава" върху покрива. Изградена е от дизайнера Серхио Каратала и MataAlta Studio като обратима конструкция, която съхранява историческата сграда, без да я уврежда. Всеки материал е подбран с цел намаляване на въглеродния отпечатък и въздействието върху околната среда.

Всевъзможни обитатели са приканвани от удобства като "хотели" за насекоми и съоръжения за гнездене на птици. Снимка: Васил Петков

Зеленият покрив поставя акцент върху кръговата икономика чрез рециклиране на ресурси, включително вода, електроенергия и въглерод.

Целият проект е в голяма степен енергийно самодостатъчен. Снимка: Васил Петков

Проектът Xifre's Rooftop: "Floating" Wild Garden е отличен от Европейската комисия с награда "Нов европейски Баухаус" (2021 г.) от 30 000 евро.

Дивата плаваща градина на Серхио Каратала показва как един покрив се превръща в мост между миналото и бъдещето - място, където природата царува, а градът отново диша.

Дизайнът избягва правите ъгли и линии, за да помогне на посетителите да се откъснат от сковаващата градска мрежа. Снимка: Васил Петков

Идеята е толкова успешна, че по подобен начин покривите и терасите на десет общински детски ясли в Барселона също ще бъдат превърнати в чудни зелени пространства.