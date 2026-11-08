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Мистериозна царица властвала над Египет преди 5000 г.

Мария Незнакомова

Мария Незнакомова

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Предполагаемо изображение на първата древноегипетска владетелка
Предполагаемо изображение на първата древноегипетска владетелка

За могъщата Мернейт се знае малко, тя живяла по време на Първата династия, когато владетелите все още не се наричали фараони

Дълго преди изграждането на пирамидите в Гиза древноегипетската държава едва започвала да се оформя под управлението на владетелите от Първата династия. Мистериозна жена на име Мернейт (известна също и като Меритнейт) поела управлението на тази зараждаща се свръхсила. Макар мнозина египтолози да са твърдели, че е била единствено регент, нов анализ на царските йероглифи потвърждава, че тя всъщност е била пълновластен монарх, разкрива “ИЕфЕл сайънс”,  базирайки се на проучване, публикувано първоначално в списание Prague Egyptological Studies. Това я прави и първата жена, държавен глава в световната история.

Но как е било открито това близо 5000 години по-късно? Как може да се обясни това объркване? 

В Древен Египет терминът “фараон” се появява преди около 3300 години, по време на Дванадесетата династия. Преди това владетелите са били наричани просто царе – първият от които е Нармер, управлявал преди малко повече от 5000 години. Мернейт, което означава любима на Нейт – древноегипетската богиня на войната и сътворението, е дъщеря на Джер, третия владетел от Първата династия, и правнучка на Нармер – първия обединител на Древен Египет. Нейният царски статут е обект на дискусии, откакто гробницата ѝ в Абидос е открита през 1900 г. от известния египтолог Флиндърс Питри. Забелязвайки пищността на погребалната камера, първоначално Питри предположил, че тя принадлежи на цар, но някои детайли не съвпадали с това предположение.

Подобно на всички членове на царските семейства

Мернейт е погребана с две внушителни стели

(изправени каменни плочи с надписи, релефи или рисунки, които в древността са служили за надгробен паметник или възпоменателен знак). На нейните обаче липсва ключовият йероглиф, известен като серех – най-ранния хералдически знак в Древен Египет, който обикновено се използвал за обозначаване на монарси. 

През 1946 г. по време на разкопки в гробница в Сакара египтологът Уолтър Емери открива тринадесет печата. Върху всеки от тях има серех, както и имената на Джер и Мернейт. Макар че той смята тези доказателства за достатъчни, за да се потвърди статутът на Мернейт като владетел, други учени остават скептични – най-вече защото самите печати са изгубени, а наличните черно-бели фотографии са твърде неясни, за да бъдат взети под внимание.

В рамките на ново проучване обаче египтоложката Сюзън Кели заедно с дигиталната специалистка Кристъл Милър от университета “Макари” в Сидни приложили техники за дигитална реставрация върху тези стари фотографии, разкривайки йероглифите с голяма прецизност. Това им позволило да потвърдят, че някои серех - символите на царската власт - съдържат името на Джер, докато други – името на Мернейт. 

Авторите отбелязват също, че политическата кариера на Мернейт вероятно е преминала през няколко етапа, при които периоди на възкачване на престола са се редували с периоди, в които

тя е била отстранена от властта

Например фактът, че нейният серех се появява редом до този на Джер, може да подсказва, че първоначално тя е заемала позицията на съвладетел – било то заедно с баща си или непосредствено след неговото управление. Смята се още, че египетската благородничка е била съпруга на Джет, четвъртия владетел от Първата династия, и майка на Ден, който е управлявал след нея. Не е ясно кога е родена, но се предполага, че това е станало между 3000-ата и 2970-ата година пр. Хр., когато баща ѝ все още е бил жив. Тогава Древен Египет се стабилизира, а управлението се централизира.

“Няма съмнение, че владетелите на Древен Египет са били предимно мъже, но някои доказателства сочат, че жена от царското семейство е била предпочитаният избор за временен управник при специфични обстоятелства или по време на държавна криза”, пишат авторите на изследването.

Поемайки тази роля периодично, в зависимост от промените в политическата обстановка, изглежда, че Мернейт е заемала различни властови позиции. Предполага се, че тя е управлявала общо около тридесет години, като 10 от тях самостоятелно, преди да бъде положена в своята пищна царска гробница, заобиколена от 41 други гробници на придворни и слуги. “Предвид нейната значимост, тя е била погребана по същия начин, както и нейните съвременници от мъжки пол”, заключават авторите. При последните разкопки на гробницата ѝ през 2023 г. са били открити и стотици запечатани глинени делви с останки от вино на 5000 години.

Съществуват и други белези, които изграждат съвкупност от доказателства за владетелския статут на Мернейт: нейният пищен погребален комплекс в царския некропол, надписи, в които името ѝ фигурира редом с административни титли и ведомства, както и върху печати от царски гробници. Въпреки наличието на всички тези свидетелства пъзелът на нейната кариера остава непълен. Настоящото изследване предлага нова хипотеза: политическата кариера на Мернейт следва да бъде разделена на отделни етапи, съответстващи на различните видове налични доказателства. Различните типове текстове позволяват да се класифицират отделните политически роли, които тя е заемала. Кралският серех, поставен до този на Джер, я определя като съвладетел, докато печатите от гробници потвърждават по-късната ѝ роля на регент – майка на управляващия владетел. Вероятно когато съпругът ѝ Джет умира, тя сяда на престола, докато синът ѝ Ден стане на възрастта да управлява самостоятелно. Той се превръща в най-успешния владетел от Първата династия и се смята, че до голяма степен това се дължи и на майка му.

Египтяните признават политическия ѝ статут, като споменават името ѝ върху печата от гробницата на един от следващите владетели – Семерхет. Други текстове сочат, че тя е упражнявала власт над хазната и държавните служители, управлявайки като владетел, макар и без официална титла. Възможността да променя политическите си роли в хода на своята кариера се е дължала единствено на нейния пол и на позицията ѝ в управляващото семейство. Очевидно Мернейт е имала предимството да навлиза в политическата сфера и да се оттегля от нея според нуждите на момента – за разлика от мъжете владетели, които са я наследили: те са управлявали, починали са и са били погребани от своите приемници.

Предполагаемо изображение на първата древноегипетска владетелка

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