Руски кораб шпионирал учение на НАТО край бреговете на Шотландия

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Британските военноморски сили проследиха руския разузнавателен кораб „Виктор Леонов", докато наблюдавал военни учения на НАТО край бреговете на Шотландия. Това съобщи Кралският военноморски флот на Великобритания, цитиран от „Киев Индипендънт".

Британски хеликоптери „Мерлин" следили руския кораб от клас „Вишня" в района на Външните Хебриди между 29 септември и 8 октомври. Според британските военноморски сили „Виктор Леонов" наблюдавал корабите на НАТО, участващи в учението Strike Warrior край Шотландия. В маневрите се включили 2000 военнослужещи от шест държави.

Проследяването на разузнавателния кораб е част от поредица операции на Лондон за наблюдение на засилената руска военна активност в британски води.

През октомври британските кораби HMS Dauntless и HMS Tyne прехванали руската фрегата „Неустрашими", която ескортирала санкционирани товарни кораби през Ламанша.

„През последните три месеца руснаците бяха принудени да използват военния кораб, за да защитават незаконните си доставки", заявиха от Кралския военноморски флот.

Оттам припомниха, че Великобритания е наложила санкции на над 500 руски плавателни съда, а през юни тази година е задържала петролния танкер „Смиртос".

Москва все по-често използва военни кораби, за да ескортира плавателни съдове от т.нар. сенчест флот. Това става на фона на действията на европейските правителства за прехващане на танкери, с които Русия заобикаля санкциите.

Между 11 и 14 октомври британският кораб HMS Tyne получил задача да прехване и руския десантен кораб „Александър Шабалин". Построеният по съветско време плавателен съд ескортирал кораб от руския сенчест флот и влекач, съобщиха британските военноморски сили.

Така само за малко повече от две седмици Лондон е провел три операции за проследяване и прехващане на руски разузнавателни и военни кораби.

Руският сенчест флот има съществена роля за финансирането на войната на Кремъл срещу Украйна. Към май 2026 г. украинският държавен регистър е идентифицирал 1404 плавателни съда като част от него.