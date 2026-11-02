18 души загинаха при руска бомбардировка в Запорожка област

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18 души загинаха при руска бомбардировка на село Комишуваха в Запорожка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Най-малко петима души са ранени. Това предадоха Ройтерс и Укринформ, позовавайки се на публикации на държавния глава в Телеграм и Фейсбук.

По думите на Зеленски руските сили първоначално са хвърлили бомби върху училище в селото, където се разпределяла хуманитарна помощ, информира БТА.

След първата атака е последвал втори удар с девет бомби. При него е било атакувано и укритие.

Според украинския президент при атаката са били поразени места, в които местни жители са търсили убежище и са получавали помощ.

Запорожка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани през септември 2022 г., въпреки че не контролираше изцяло територията им. Москва продължава да окупира части от областта, а боевете и въздушните удари в региона не стихват от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Областният център Запорожие остава под контрола на Киев.