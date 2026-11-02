Румънският Сенат одобри забрана за социалните мрежи за деца под 15 г.

Румънският Сенат прие с мълчаливо съгласие законопроект, предвиждащ забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст. Това съобщава агенция Аджерпрес.

Срокът за обсъждане и гласуване на предложението в горната камара на румънския парламент изтече и затова то се смята за прието. Сенатът е първият сезиран орган, а окончателното решение предстои да бъде взето от Камарата на депутатите.

Според проектозакона доставчиците на онлайн платформи ще бъдат задължени да предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят достъпа и използването на социалните мрежи от лица под 15 години. Те трябва да въведат ефективни механизми за проверка на възрастта на потребителите, като същевременно спазват изискванията за защита на личния живот и личните данни.

Механизмите за проверка трябва да се основават на решения, признати от Европейския съюз, или да съответстват на насоките за прилагане на европейския регламент за цифровите услуги. В текста изрично се посочва, че простото деклариране на възрастта от страна на потребителя няма да се смята за достатъчно, информира БТА.

Проектът предвижда и допълнителна защита за непълнолетните между 15 и 18 години. Онлайн платформите ще трябва да прилагат „адекватни и пропорционални мерки", насочени към намаляване на системните рискове, свързани с използването на социалните мрежи.

За всички потребители под 18 години целевата реклама, основана на профилиране, трябва да бъде деактивирана по подразбиране. Платформите ще трябва да ограничат и възможността непълнолетните да получават директни съобщения от потребители, които не са в списъка им с одобрени контакти.

Освен това профилите на децата и младежите под 18 години трябва да бъдат частни по подразбиране, така че съдържанието им да е видимо само за одобрените контакти. Платформите ще трябва автоматично да активират и инструменти за контрол на времето, прекарано в социалните мрежи, както и периодични известия за него.

Неспазването на изискванията ще се счита за административно нарушение. Предвидените санкции са глоби от 0,5 до 2 процента от глобалния годишен оборот на доставчика за предходната финансова година. При по-тежки или повторни нарушения може да се стигне и до спиране на дейността на платформата на територията на Румъния.