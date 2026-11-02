Петима загинали при израелски удари в ивицата Газа

Петима души бяха убити днес при израелски въздушни удари и стрелба на различни места в ивицата Газа, предаде Франс прес, като се позова на палестинските спасителни служби. Израелската армия твърди, че е атакувала "няколко терористи" в населения с палестинци анклав.

Махмуд Басал, говорител на палестинската Гражданска защита, действаща под ръководството на радикалното ислямистко движение "Хамас", заяви пред АФП, че общо "петима души са били убити и няколко други са ранени днес" в Газа, съобщава БТА.

Трима души са убити в района на Хан Юнис, в южната част крайбрежната територия - един от израелски огън, втори при удар с дрон, насочен към палатка, в която са настанени разселени хора, и трети при удар с израелски дрон, насочен към група хора близо до лагер за изселници, уточни Басал.

Една жертва има в северната част на ивицата в резултат от израелски въздушен удар, насочен към превозно средство на мирен жител югозападно от град Газа.

Петата жертва е на шрапнели след удар с израелски дрон в централната част на територията, добави Басал.

Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, влязло в сила на 10 октомври миналата година след две години война, започнала с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.

Повече от 1550 палестинци са били убити от постигането на споразумението за примирието насам, сочи информация на Министерството на здравеопазването на Газа, което е под контрола на "Хамас" и чиито данни се смятат за надеждни от ООН.