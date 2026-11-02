Разбилият се във Флорида самолет започнал да се разпада още във въздуха

Части самолета, разбил се в американския щат Флорида, са се откъснали, преди той да катастрофира и да избухне в огнена топка, убивайки всички 9 души на борда. Това съобщи федерален следовател на пресконференция в понеделник.

Видео, заснето от преминаващи граждани, улавя ужасяващия момент в неделя следобед, когато пътуващият за Бахамите самолет се спуска рязко от небето, след което се разбива в земята и експлодира в Грийнейкърс, на около 7 мили (11 километра) югозападно от Уест Палм Бийч. Пламъци са обхванали парчета от асфалта около кратера, докато шокираните жители са наблюдавали с ужас. Гъст черен дим е обвила мястото на катастрофата, съобщава PBS.

„Останки имаше навсякъде. Части отломки удариха къщата ми. Всичко беше в пламъци. Пътят гореше", разказва Антъни Блекмън, който живее близо до мястото на инцидента. „Винаги съм гледал такива неща по новините, никога не съм мислил, че ще се случи толкова близо до някого, както стана днес."

Том Чапман, член на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB), заяви по време на пресконференция в понеделник, че самолетът изглежда е започнал да се разпада преди сблъсъка и че очаква части от него да бъдат намерени надалеч.

„Имаме известни индикации, че самолетът се е разпадал преди сблъсъка", каза Чапман. „Възможно е да открием части от летателния апарат на известно разстояние от действителното място на удара."

Комисарят на окръг Палм Бийч Джоел Г. Флорес заяви на пресконференцията, че окръгът „няма представа" кога жителите, живеещи около мястото на катастрофата, ще могат да се върнат по домовете си.

В района има около 77 мобилни къщи и техните обитатели са били евакуирани в подслон, обясни Флорес.

„Основната ни грижа в момента е разчистването на мястото, така че нашите жители да могат да се върнат към нормалния си живот", каза Флорес. „Нямаме конкретен график кога ще приключи претърсването за доказателства и извършването на всичко необходимо, което оставя общността ни в търсене на отговори."

Майка идентифицира един от пилотите

Самолетът, пътуващ за Бахамите, е започнал полета си от международното летище „Остин-Бергстром" в Тексас. Говорителят на летището Джим Рейнолдс го описа като частен самолет. Властите все още не са съобщили имената на загиналите.

Шерифската служба на окръг Палм Бийч отказа да коментира разследването на смъртните случаи, заявявайки, че то е в ранен етап.

Камила Кортелепи сподели пред New York Post и New York Times, че нейната 20-годишна дъщеря Наталия Гаделха Филгейрас е била един от пилотите. Тя е получила пилотския си лиценз през 2023 г., докато е била 17-годишна ученичка в гимназията „West Boca Raton Community High School" във Флорида, съобщават местни медии от това време.

Лицензът на Наталия показва, че тя е имала квалификация да управлява този модел Learjet, но не и да бъде командир на полета.

Неговият баща, Алън Филгейрас, заяви пред Associated Press, че не е готов да говори за катастрофата. Кметът на окръг Палм Бийч Сара Бакстър призова за съчувствие към жертвите на катастрофата.

„Моля, пазете ги в мислите и молитвите си", каза тя.

Пилотът е съобщил за турбуленция и обледеняване, след което е последвало бързо снижаване Самолетът се е движил на изток на височина от 35 000 фута (11 000 метра), когато пилотът е започнал да съобщава за проблеми. Според записи на въздушния трафик, уловени от LiveATC.net, пилотът е съобщил за натрупване на лед и турбуленция, която е разтърсвала самолета с до 700 фута (213 метра). В района е валял дъжд в неделя.

„Имаме леко, прозрачно обледеняване, което е овладяемо, и умерена турбуленция", казва пилотът на контрольорите.

Ситуацията бързо се е влошила.

Пилотът е поискал разрешение да се издигне с още 2000 фута (около 610 метра), след което бързо е обявил извънредно положение (mayday), тъй като самолетът е започнал да губи височина с тревожна скорост.

„Снижаваме се с 8 000 — мейдей, мейдей — снижаваме се с 10 000 фута в минута", предава пилотът по радиото.

„Намираме се в състояние на превишена скорость, снижавайки се с 20 000 фута в минута", казва той моменти по-късно. След това добавя: „Ще се разбием в земята."

Видеозапис показва как самолетът прави остър наклон надясно, преди да се срути и да експлодира.

„Беше катастрофална самолетна авария", каза Десантис пред журналисти на мястото. „Изглеждаше като ракета, спускаща се надолу, и остави голям кратер отстрани на пътя."