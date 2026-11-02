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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23855165 www.24chasa.bg

Тръмп: Възможно е да сключим мирно споразумение с Иран

Емили Стоичкова
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Доналд Тръмп снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран иска да сключи споразумение за край на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари, и че това споразумение "е възможно". Държавният глава не е навлязъл в подробности по темата, съобщава Ройтерс. 

Малко по-рано агенцията съобщи, че катарска посредническа делегация е заминала за иранската столица Техеран за преговори с външния министър на Ислямската република Абас Арагчи по потенциална сделка с Вашингтон, като се позова на официален представител, информира БТА. 

В момента се обсъжда вариант на проектоспоразумение САЩ - Иран, по който са се водили разговори в последните 8 дни, допълва източникът на Ройтерс.

Доналд Тръмп снимка: Ройтерс

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