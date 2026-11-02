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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23855190 www.24chasa.bg

26 достигна броят на жертвите след руската бомбардировка в Запорожка област

Емили Стоичкова
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Володимир Зеленски

Броят на жертвите на днешната руска бомбардировка в украинското село Комишуваха, в Запорожка област, нарасна на 26, обяви във вечерното си видеообръщение към нацията президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. 

Той нарече нападението, осъществено на две вълни, "зловеща терористична атака". По-рано днес в публикация в Телеграм и Фейсбук Зеленски обяви, че бомби са пуснати над училище, което сега е център за разпределяне на хуманитарни помощи сред мирните жители на Комишуваха.

По думите на украинския президент атаката е показала, че Москва продължава да убива хора, вместо да поеме положителната посока, зададена с хуманитарната мисия в контролирания от руските сили град Олешки, в украинската Херсонска област, от миналата седмица, пише БТА. 

"Ако Русия действително искаше деескалация на военните действия, имаше възможност след направеното в Олешки да продължи с хуманитарните стъпки", отбеляза Зеленски във видеообръщението си.

"Ние предложихме това. Но Русия продължава да убива хора", заключи той.

Запорожка област е един от четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани през септември 2022 г., въпреки че не контролираше изцяло територията им. Москва продължава да окупира части от областта, а боевете и въздушните удари в региона не стихват от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Областният център Запорожие остава под контрола на Киев.

Володимир Зеленски

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