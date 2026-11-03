Няколко десетки души се събраха вечерта на 2 ноември пред къща в село Петропавловска Боршахивка в Киевска област, твърдейки, че там са държани и измъчвани хора. Това съобщиха „Громадске", „Интерфакс-Украйна" и други украински медии.

Според местни жители в частния дом са били държани няколко мъже, които може да са напуснали военната си база без разрешение, както и войници от подразделение на националната гвардия.

Жителите нахлуха в помещенията, опитвайки се да разбият портите и да ги отворят. Една жена близо до къщата каза пред репортери, че синът ѝ е държан там, след като е бил задържан от служители на военната служба по вписванията и набиранията на път за работа.

Скоро на мястото пристигнаха лекари, ръководството на националната полиция за Киевска област и командването на националната гвардия. Кореспондент на „Униан" съобщи, че четирима души са били ескортирани от къщата, единият от които е бил със счупен гръбнак.

Командирът на националната гвардия Александър Пивненко заяви, че в къщата има войници, които са били върнати в частите си след самоволно дезертиране. Той отрече твърденията за изтезания.

„Изпратихме четирима войници, които се нуждаеха от медицинска помощ, в болница. Това са войници, които са били заловени след специална операция и са върнати в частите си. Само за ваша информация - останалите войници в къщата са войници от Националната гвардия", каза той.

По-късно Пивненко уточни, че частната къща е била използвана като временен пункт за настаняване на войници от националната гвардия – мобилизираните служители са пристигали там, са били регистрирани и проверени, а след това са били изпратени в учебен център. Според него в сградата има 18 войници.

Санитарка наставя в линейка един от пострадалите войници.

Същата вечер Кирило Буданов, ръководител на украинската президентска администрация, пристигна в къщата, където са държани войниците. Според „Украинска правда" тълпата е блокирала изхода от сградата и е разбила автобус на националната гвардия. В публикуваните видеоклипове се чуват изстрели.

Според Буданов в сградата са били държани 14 души. Първи корпус на националната гвардия на „Азов" заяви, че в сградата се е помещавал временен пункт за разполагане на военно поделение от корпуса. Те потвърдиха, че четирима войници, задържани след напускане на поделението си без разрешение, „са получили наранявания", заради които са изпратени в болница за преглед.

„Ако на територията на военния лагер бъдат установени незаконни насилствени действия, виновните ще бъдат справедливо наказани", заявиха от „Азов".

Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, беше на посещение в София на 7 и 8 октомври 2026 г., като официалната му среща с Румен Радев (в качеството му на премиер) се проведе на 8 октомври 2026 г.

Визитата премина пълна конфиденциалност, беше по молба на украинската страна и беше пазено в пълна тайна от съображения за сигурност. Официалното му потвърждение от Министерския съвет дойде на 9 октомври, след като в публичното пространство изтече информация и снимки от срещи на Буданов в България.

По време на срещата си с Радев Кирило Буданов е изложил вижданията на Украйна относно възможностите за постигане на мирно и трайно решение на войната.

Срещата съвпадна по време с провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в София и се случи непосредствено преди украинската делегация да отпътува за САЩ за преговори с екипа на Доналд Тръмп