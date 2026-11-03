Зеленски: Хакерската атака срещу Русия беше отговор на техен удар

Хакерската атака на Украйна срещу руската система за предупреждения за въздушни нападения бе в отговор на руска кибератака срещу собственото ни приложение за предупреждения, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА и БТА.
„Ние отвръщаме само на техните атаки“, каза Зеленски пред американската обществена телевизия Пи Би Ес.
„Те атакуваха нашата система. Това бе кибератака“, заяви той, като добави, че Украйна естествено се е защитила.
Приложенията, сигнализиращи за предстояща опасност, използвани и от двете страни по време на войната, предупреждават местното население за потенциални въздушни удари, както и за други заплахи.