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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23855612 www.24chasa.bg

Сблъсък на два хеликоптера край Еверест уби чуждестранен турист

Мария Райчева
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Опасната красота на Еверест

Трагичен инцидент с два малки хеликоптера в района на Еверест отне живота на чужденец в Непал. Машините се сблъскали при опит да кацнат, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

Единият човек е загинал на място, а друг е транспортиран до болница. Информацията потвърди началникът на полицията в непалския окръг Солукхумбу Набин Раджа Будхатоки. Засега властите не съобщават повече подробности за самоличността на жертвата и обстоятелствата около катастрофата, предава БТА.

Хеликоптерите са важна част от туристическия и спасителния транспорт в Непал. Те се използват за превоз на алпинисти, посетители и товари до отдалечени планински райони, както и за евакуация на хора в беда. Полетите в Хималаите обаче са свързани с повишен риск заради труднодостъпния терен и непредвидимото време.

Непал привлича всяка година хиляди любители на високопланинските приключения. В страната се намират осем от 14-те върха в света, издигащи се на повече от 8000 метра.

Опасната красота на Еверест

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