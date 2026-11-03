Сблъсък на два хеликоптера край Еверест уби чуждестранен турист

Трагичен инцидент с два малки хеликоптера в района на Еверест отне живота на чужденец в Непал. Машините се сблъскали при опит да кацнат, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес.

Единият човек е загинал на място, а друг е транспортиран до болница. Информацията потвърди началникът на полицията в непалския окръг Солукхумбу Набин Раджа Будхатоки. Засега властите не съобщават повече подробности за самоличността на жертвата и обстоятелствата около катастрофата, предава БТА.

Хеликоптерите са важна част от туристическия и спасителния транспорт в Непал. Те се използват за превоз на алпинисти, посетители и товари до отдалечени планински райони, както и за евакуация на хора в беда. Полетите в Хималаите обаче са свързани с повишен риск заради труднодостъпния терен и непредвидимото време.

Непал привлича всяка година хиляди любители на високопланинските приключения. В страната се намират осем от 14-те върха в света, издигащи се на повече от 8000 метра.