Българският интерес към пристанището в Кавала събуди исторически страхове в Гърция

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Намерението на България да придобие дял в търговското пристанище „Филип II" в Кавала предизвика коментари в гръцките медии, които поставят въпроса за историческата памет и бъдещето на икономическите отношения между двете съседни държави.

Гръцкото издание Voria.gr публикува анализ, в който разглежда българските намерения не само като икономическа инвестиция, но и през призмата на сложните исторически отношения между България и Гърция.

Повод за публикацията е изявление на българския министър на транспорта Георги Пеев от 26 октомври на икономически форум в София. Той съобщи, че България води преговори за придобиване на участие в търговското пристанище „Филип II", разположено в Неа Карвали край Кавала, без да уточни параметрите на евентуалната сделка.

„Едно е китайците да стъпят в пристанището на Пирея, друго е българите в Кавала", коментира местният издател Теодорос Спанелис, цитиран от Voria.gr.

Според него евентуалното българско участие може да предизвика чувствителност сред местното население заради историческите събития в Източна Македония през 1912–1913, 1916–1918 и 1941–1944 година.

Спанелис подчертава, че придобиването на дял в търговско дружество не означава отстъпване на гръцка територия, но смята, че историческата памет не може да бъде пренебрегната. В същото време той признава, че миналото не бива да възпрепятства изграждането на нови отношения между двете страни.

Пристанището „Филип II" е предоставено през януари 2025 г. на консорциума SARISA за срок от 40 години. Гръцката компания GEK TERNA контролира 90% от консорциума, а оперативното управление на терминала се осъществява в сътрудничество с международния оператор Euroports.

Към момента не е ясно с кого точно преговаря българската страна и какъв дял възнамерява да придобие.

Темата придобива допълнително значение на фона на мащабните транспортни проекти между България, Гърция и Румъния. В края на септември трите държави приеха съвместен план за развитие на инфраструктурата между Егейско море, река Дунав и Черно море, включващ 53 проекта, от които 25 приоритетни, на обща стойност около 23 милиарда евро.

В анализа си Voria.gr поставя въпроса кой ще финансира тези инвестиции, кои държави и компании ще извлекат най-големи ползи и как новите транспортни коридори ще променят икономическото и геополитическото положение на Балканите.

За България пристанището в Кавала представлява стратегическа възможност за разширяване на търговския достъп до Егейско море. В Гърция обаче дискусията показва, че дори икономическите инвестиции могат да събудят исторически противоречия.

Засега няма обявена сделка, а само заявено намерение за участие и водени преговори.