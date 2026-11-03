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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23855661 www.24chasa.bg

Русия съобщи за близо 500 украински дрона, насочени към Москва за една нощ

Мария Райчева
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Руска противовъздушна отбрана е прехванала близо 500 украински дрона.

Руска противовъздушна отбрана е прехванала близо 500 украински дрона, насочени към Москва и околностите на руската столица през нощта срещу 3 ноември. Това съобщи кметът на града Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.

По думите му между 20:30 ч. на 2 ноември и 7:30 ч. на следващия ден са засечени общо 493 безпилотни летателни апарата, приближаващи Московска област. От тях 187 са били неутрализирани в подстъпите към столицата от силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната, предава БТА.

Информацията беше публикувана от Собянин в приложението „Телеграм". Засега в съобщението му не се посочват подробности за евентуални щети и пострадали.

Атаката идва на фона на призива на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украйна да прекратят взаимните удари по енергийната инфраструктура. Междувременно в САЩ се провеждат междинни избори, определяни като ключови за управлението на Тръмп.

Руска противовъздушна отбрана е прехванала близо 500 украински дрона.

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