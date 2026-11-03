Нова ескалация на конфликта за Конституционния съд в Полша

Борбата за влияние върху Конституционния съд в Полша се изостри, след като президентът Карол Навроцки отказа да назначи петима съдии, избрани от парламента. На този фон Общото събрание на конституционните съдии се събира днес, за да обсъди работата на институцията, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Официално в дневния ред е включено приемането на бюджета на съда за 2027 г., но заседанието идва в момент на сериозно напрежение между проевропейското правителство на премиера Доналд Туск и десния консервативен държавен глава.

Последното развитие на конфликта е от петък, когато на сайта на Конституционния съд беше публикувано съобщение, че председателят му Богдан Швенчковски и неговият заместник са временно отстранени от длъжност. За временен ръководител на институцията беше посочена съдия Анна Корвин-Пьотровска – една от петимата магистрати, чието назначаване Навроцки отказва да одобри. Именно тя свика днешното заседание.

Сред възможните теми за обсъждане е и искането на министъра на правосъдието и главен прокурор Валдемар Юрек за сваляне на съдебния имунитет на Швенчковски. Така срещу него би могло да бъде предприето наказателно преследване.