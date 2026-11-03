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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23855728 www.24chasa.bg

Глоба от 1000 евро и арест за жена, оставила без надзор кучето си в автомобил в Солун

Бойка Атанасова, Атина

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40-годишна жена беше арестувана и глобена с 1000 евро в Солун, след като оставила кучето си само в паркиран автомобил.

Инцидентът е станал вечерта на 1 ноември в квартал „Аналиси". Случаен минувач забелязал, че кучето стои продължително време само в автомобила, и сигнализирал полицията. След проверка собственичката е задържана и санкционирана.

Съгласно гръцкия Закон 4830/2021 собствениците са длъжни да осигуряват безопасни условия за животните си. При нарушения на изискванията за хуманно отношение глобата може да бъде 1000 евро.

При по-тежки случаи на малтретиране санкциите достигат от 5000 до 15 000 евро, а при изтезания или умишлено умъртвяване от 30 000 до 50 000 евро. Законът предвижда и наказателна отговорност, включително затвор.

Оставянето на куче в автомобил не води автоматично до глоба, значение имат условията и рискът за животното.

Важно за българите в Гърция е да знаят, че дори през есента оставянето на домашен любимец в затворен автомобил може да се окаже опасно. При установено нарушение собственикът рискува глоба и наказателно производство.

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