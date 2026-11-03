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Десетки ранени при руски удар по болница в Харков, евакуираха 200 пациенти

Мария Райчева
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Харков, Украйна Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Десетки ранени и около 200 евакуирани пациенти – това е равносметката от руски удар по болница в Харков, втория по големина град в Украйна. При атаката са нанесени сериозни щети на лечебното заведение и съседни сгради, съобщи кметът Игор Терехов, цитиран от Франс прес.

Над 1000 прозореца са били счупени при попадението в медицинското заведение в Немишлянски район, посочи Терехов. Заради атаката пациентите са били изведени от болницата, предава БТА.

Тревога за въздушна опасност беше обявена и в Киев, както и в други украински региони заради заплаха от балистични ракети. В град Днипро са засегнати обекти от критичната инфраструктура, съобщи ръководителят на местната военна администрация Олександър Ханжа.

Заради руските удари Полша приведе военновъздушните си сили в бойна готовност, съобщиха официално властите във Варшава.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че около 100 украински дрона са били прехванати, докато са се насочвали към руската столица.

Харков, Украйна

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