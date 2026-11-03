Десетки ранени при руски удар по болница в Харков, евакуираха 200 пациенти

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Десетки ранени и около 200 евакуирани пациенти – това е равносметката от руски удар по болница в Харков, втория по големина град в Украйна. При атаката са нанесени сериозни щети на лечебното заведение и съседни сгради, съобщи кметът Игор Терехов, цитиран от Франс прес.

Над 1000 прозореца са били счупени при попадението в медицинското заведение в Немишлянски район, посочи Терехов. Заради атаката пациентите са били изведени от болницата, предава БТА.

Тревога за въздушна опасност беше обявена и в Киев, както и в други украински региони заради заплаха от балистични ракети. В град Днипро са засегнати обекти от критичната инфраструктура, съобщи ръководителят на местната военна администрация Олександър Ханжа.

Заради руските удари Полша приведе военновъздушните си сили в бойна готовност, съобщиха официално властите във Варшава.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че около 100 украински дрона са били прехванати, докато са се насочвали към руската столица.