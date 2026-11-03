12 европейски държави подготвят военни за мисия в Украйна

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Великобритания и Франция ще ръководят мащабно военно учение в Полша, което има за цел да провери готовността на многонационални сили за разполагане в Украйна при постигане на мирно споразумение с Русия. В тренировките, които ще се проведат от 9 до 22 ноември, ще участват близо 2800 военнослужещи от 12 европейски държави, съобщава Би Би Си.

Учението „Коалиция" (Exercise Koalicja) ще провери способността на съюзническите сили да се придвижват, защитават и снабдяват войските си на украинска територия. Ще бъде тествана и системата за командване и контрол, така че военните от различните държави да могат да действат съвместно.

Британското участие ще включва около 300 военнослужещи и два изтребителя „Тайфун" на Кралските военновъздушни сили (RAF). Самолетите ще симулират мисии за осигуряване на безопасността на гражданската авиация при евентуално повторно отваряне на украинското въздушно пространство.

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг заяви, че учението показва, че Лондон, Париж и техните съюзници засилват подготовката си за периода след прекратяване на бойните действия в Украйна.

„Това не е хипотетичен план. Това са реални сили, готови да помогнат на Украйна, след като сраженията приключат", заяви Стрийтинг.

Британският генерал-лейтенант Том Бейтман, командир на Многонационалните сили за Украйна (MNF-U), определи учението като важна стъпка към превръщането на политическите ангажименти в реална военна готовност.

По думите му става въпрос за боеспособна и бързо развръщаема военна структура, която демонстрира сериозния ангажимент на държавите от т.нар. Коалиция на желаещите към дългосрочната стабилност и сигурност на Украйна.

Турция ще ръководи морската мисия, чиято дългосрочна цел е разминиране на Черно море и възстановяване на условията за свободно търговско корабоплаване.

В учението ще се включат военнослужещи от Великобритания, Франция, Белгия, Естония, Германия, Литва, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция и Турция.

Въпреки напредъка в подготовката западните представители все още не разкриват какъв точно ще бъде съставът на евентуалните многонационални сили, нито какви ще бъдат техните правила за действие при нападение срещу тях.

По информация на западни представители силите ще имат право да се защитават, но няма да участват в настъпателни операции, мироопазващи мисии или наблюдение на евентуално прекратяване на огъня.

Предвижда се те да не действат под командването на НАТО и да не бъдат разполагани на фронтовата линия. Основната им задача ще бъде да осигуряват гаранции за сигурността на Украйна и да подпомагат възстановяването на украинските въоръжени сили.

Военни експерти и преди са посочвали, че за гарантиране на сигурността на Украйна може да се наложи изпращането на десетки хиляди западни военнослужещи. Реалният мащаб на мисията обаче ще зависи от условията на евентуалното споразумение за прекратяване на военните действия и от политическите решения на отделните държави.

Не е изяснено и каква точно ще бъде ролята на западните военни в обучението на украинската армия. В момента украински военнослужещи вече предават на силите на НАТО своя опит в областта на съвременната война с дронове.

Съединените щати участват в дискусиите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна, но няма да изпращат военни в рамките на планираната мисия.

Москва вече изрази категорично несъгласие с разполагането на чуждестранни войски в Украйна. Миналата година руският президент Владимир Путин заяви, че подобни сили ще бъдат разглеждани като „легитимни цели".

Въпреки оставащите въпроси предстоящото учение в Полша ще бъде практически тест за способността на европейските държави да осъществят координирано военно присъствие в Украйна при евентуално постигане на мирно споразумение.