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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23855793 www.24chasa.bg

Украински дронове удариха руска петролна рафинерия, двама служители са ранени

Мария Райчева
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Пожар избухна в петролна рафинерия в руския град Ярославъл след атака с украински дронове.

Пожар избухна в петролна рафинерия в руския град Ярославъл след атака с украински дронове. При удара са пострадали двама служители, съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев, цитиран от Ройтерс.

На мястото са изпратени пожарни екипи, които се опитват да овладеят огъня. Засега не се съобщава какви са мащабите на нанесените щети по съоръжението, предава БТА.

Междувременно руското Министерство на отбраната обяви, че руските сили са атакували енергийни обекти в три украински области – Виницка, Днепропетровска и Харковска.

Според ведомството са поразени също пристанищна инфраструктура в Одеска област и кораби, които били използвани за военни цели.

Ройтерс уточнява, че информацията за руските удари не е потвърдена по независим път.

Пожар избухна в петролна рафинерия в руския град Ярославъл след атака с украински дронове.

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