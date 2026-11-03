Червен код за опасно време в Кавала и Тасос, българите, пътуващи в Северна Гърция да внимават

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Силни дъждове, гръмотевични бури и опасност от наводнения се очакват днес, 3 ноември, в района на Кавала и остров Тасос, две от най-посещаваните от българи дестинации в Северна Гърция. Гръцката национална метеорологична служба ЕМИ обяви червен код за опасни метеорологични явления в Източна Македония.

Според актуализираната прогноза на местната метеорологична организация Meteokav най-интензивните валежи се очакват в ранните сутрешни часове, когато мощна вълна от дъждове и гръмотевични бури ще премине през област Кавала.

Най-сериозна е опасността за остров Тасос, особено в източната и североизточната му част. Почвата вече е силно напоена от предишните валежи, което увеличава риска от внезапни наводнения, преливане на потоци и заливане на пътища.

Обилни валежи се очакват и в източната част на Кавала, района на планината Пангайо, край Струмския залив и в планинските райони на областта.

Предупреждението е особено важно за българите, които живеят, работят или притежават имоти в Кавала и Тасос, както и за пътуващите през граничните пунктове „Кулата – Промахон" и „Илинден – Ексохи" към Северна Гърция.

Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни по пътищата към Кавала, Керамоти и пристанищата за Тасос. При силен вятър и бурно море са възможни промени във фериботните разписания, затова пътниците трябва предварително да проверяват информацията от превозвачите.

Червен код за гръмотевични бури в Източна Македония е в сила до 20:00 часа днес. Властите призовават гражданите да избягват неналожителни пътувания и да не преминават през наводнени пътни участъци.

При спешна ситуация в Гърция се подава сигнал на телефон 112.