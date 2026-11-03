Втори циклон за седмица връхлетя Източна Индия, евакуираха хиляди жители

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Хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си в Източна Индия заради нов циклон, който донесе проливни дъждове и силни ветрове. Това е втората мощна буря, засегнала района в рамките на една седмица, съобщи Асошиейтед прес.

Циклонът „Мурасу" достигна сушата тази сутрин край град Онголе, в окръг Пракасам на щата Андхра Прадеш. Скоростта на постоянните ветрове е достигнала 100-110 км/ч, съобщи Индийската метеорологична служба. Очаква се интензивните валежи да продължат още няколко часа, преди бурята да отслабне, предава БТА.

Властите предприеха извънредни мерки още преди пристигането на циклона. Училищата бяха затворени, движението на влаковете спряно, а някои полети в застрашените райони отменени. Хиляди жители бяха евакуирани от опасните зони.

Предупрежденията са за възможни наводнения в ниските части на региона и сериозни затруднения в ежедневието на местното население. По крайбрежието се очаква и бурен прилив, който може да достигне до 1,5 метра.

„Мурасу" се е формирал над Бенгалския залив – район с топли океански води, които създават условия за образуването на особено разрушителни циклони. Те често връхлитат крайбрежните райони на Източна Индия, Бангладеш и Мианма.

Само преди седмица циклонът „Арнаб" причини тежки разрушения в части от Андхра Прадеш. Най-малко петима души загинаха, бяха повредени жилища и инфраструктура, а близо 200 000 акра земеделски земи останаха под вода.