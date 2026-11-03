Атака срещу танкер край Оман уби индийски моряк

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Един моряк загина, а останалите 13 членове на екипажа бяха евакуирани след нападение срещу танкер край бреговете на Оман. Корабът е бил ударен от „неидентифициран летателен апарат", съобщи индийското Министерство на морското дело, цитирано от Франс прес.

По информация на министър Сарбананда Соновал атакуваният съд е индийският танкер „Ал Джустифи", на борда на който е имало 14 души. Оманската брегова охрана е евакуирала 13 от тях, предава БТА.

Загиналият е Гандхарт Нахим Аджидж от индийския щат Гуджарат. Той е починал от раните си, съобщи министърът.

Индия е сред държавите с най-много моряци в световното търговско корабоплаване. По правителствени данни през 2025 г. броят им е надхвърлял 320 000 души.

От началото на американско-израелските удари срещу Иран през февруари няколко индийски граждани са загинали в продължаващите военни операции в Близкия изток.

Индийското външно министерство неведнъж осъди нападенията срещу цивилни плавателни съдове и призова участниците в конфликта да спазват свободата на корабоплаване в региона.