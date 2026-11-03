OpenAI назначи бившия военен министър на САЩ за съветник по националната сигурност

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OpenAI назначи бившия министър на сухопътните сили на САЩ Дан Дрискол за старши съветник по модернизацията на националната сигурност. Новосъздадената длъжност е насочена към насърчаване на отговорното използване на изкуствения интелект в сферата на националната сигурност, киберсигурността и отбраната, съобщава turkiyetoday.

Назначението беше обявено в понеделник. Дрискол ще работи с висшето ръководство на OpenAI, представители на американските власти, ръководители на компании, академични институции и международни партньори. Целта е да бъдат намерени начини, по които развитието на изкуствения интелект може да укрепи отбранителните способности на САЩ и техните съюзници.

В новата си роля Дрискол ще консултира представители на публичния и частния сектор за модернизирането на политиките и стратегиите за внедряване на изкуствен интелект в операциите по национална сигурност.

Той ще помага и на вътрешните екипи на OpenAI да разбират по-добре оперативните изисквания и предизвикателствата, пред които са изправени институциите за национална сигурност по света.

Главният изпълнителен директор на компанията Сам Алтман приветства назначението и подчерта значението на международното сътрудничество при определянето на бъдещето на изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект трябва да дава на хората повече контрол върху живота им, а те трябва да имат право на глас при неговото разработване", заяви Алтман.

Дан Дрискол е 26-ият министър на сухопътните сили на САЩ. На този пост той е отговарял за операциите, модернизацията и разпределението на ресурсите на близо 1 милион военнослужещи на активна служба, от Националната гвардия и резерва, както и на над 265 000 цивилни служители на армията.

Сред основните му приоритети е била трансформацията на сухопътните сили чрез ускорено внедряване на нови технологии, реформиране на системата за обществени поръчки и изграждане на по-ефективни военни способности.

Преди да заеме министерския пост, Дрискол е служил като офицер в американската армия, работил е в бизнеса и има опит в правната сфера и частния сектор.

Напускането му на министерския пост последва съобщения за разногласия с министъра на отбраната Пийт Хегсет относно ръководството на армията и приоритетите за нейната модернизация.

Дрискол определи присъединяването си към OpenAI като възможност да помогне на военнослужещите и институциите за национална сигурност да се възползват от бързото развитие на технологиите.

„Присъединявам се към OpenAI, за да помогна на САЩ и съюзниците им да използват тази технология отговорно в полза на хората, които се грижат за нашата сигурност", заяви той.