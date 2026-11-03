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Двама иранци бяха обесени за убийството на четирима полицаи

Мария Райчева
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Двама осъдени за убийството на четирима служители на реда бяха екзекутирани в Иран. СНИМКА : Pixabay

Двама осъдени за убийството на четирима служители на реда бяха екзекутирани в Иран. Смъртните присъди са изпълнени след потвърждение от Върховния съд на страната, съобщи полуофициалната агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Амирхосейн Малеки и Амирхосейн Ебрахими са били осъдени за участието си в нападението срещу полицаите в централния град Исфахан на 8 януари 2026 г., по време на протестите в страната, предава БТА.

Според информацията на Фарс двамата са били признати за виновни за убийството на четиримата служители на силите за сигурност, а присъдите им са били окончателно потвърдени от най-висшата съдебна инстанция в Иран.

Двама осъдени за убийството на четирима служители на реда бяха екзекутирани в Иран. СНИМКА : Pixabay

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