Двама иранци бяха обесени за убийството на четирима полицаи

Двама осъдени за убийството на четирима служители на реда бяха екзекутирани в Иран. Смъртните присъди са изпълнени след потвърждение от Върховния съд на страната, съобщи полуофициалната агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Амирхосейн Малеки и Амирхосейн Ебрахими са били осъдени за участието си в нападението срещу полицаите в централния град Исфахан на 8 януари 2026 г., по време на протестите в страната, предава БТА.

Според информацията на Фарс двамата са били признати за виновни за убийството на четиримата служители на силите за сигурност, а присъдите им са били окончателно потвърдени от най-висшата съдебна инстанция в Иран.