Румъния вдигна два испански F-18 заради дронове край границата с Украйна

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Два испански изтребителя F-18 бяха вдигнати по тревога през нощта срещу 3 ноември, след като румънските радарни системи засякоха две въздушни цели в близост до границата с Украйна. Заради инцидента жителите на северната част на окръг Тулча бяха предупредени чрез системата RO-ALERT, съобщава румънската медия TVR Info.

Според информация на румънското министерство на националната отбрана двете въздушни цели са били засечени на украинска територия, в района на градовете Измаил и Килия, близо до румънската граница.

Украинският Център за въздушни операции е потвърдил присъствието на няколко безпилотни летателни апарата в района, включително в близост до град Вилково.

В отговор на ситуацията два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са излетели от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану".

Румънският Национален военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Съобщението чрез системата RO-ALERT е изпратено в 23:43 ч. в понеделник вечерта. Властите са отменили въздушната тревога в 00:21 ч. във вторник.

От румънското министерство на отбраната уточняват, че при проследяването на целите не са установени нарушения на националното въздушно пространство. Няма данни засечените обекти да са навлизали на румънска територия.