В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се запознаем с иновативната зона „Шоуган", която не само е символ на китайската стоманодобивна промишленост, но и успешен пример за градско обновяване в страната. Днес паркът съчетава индустриална култура, духа на Зимните олимпийски игри и културата на иновациите, превръщайки се в нова, динамична културна забележителност на китайската столица.

„Шоуган" е меката на изложенията в Китай. Тук се организират множество експота, които да промотират стоки и услуги от цял свят. Разбира се необичайният облик на парка го прави и най-подходящото място за конференция за научна фантастика, която се организира всяка година.

През уикендите в „Шоуган" се организират пазари и разнообразни събития. Павел Гълъбов успя да попадне на културен обмен между цивилизациите, в който гостите от чужбина пяха, танцуваха и пробваха различни традиционни китайски облекла.

„Шоуган" парк има и красив хълм, който наподобява пловдивско тепе. От тук се разкрива невероятна гледка към цял Пекин и планините в околностите на града. Хълмът в миналото е бил пазител на множество храмове, които днес са възстановени и могат да бъдат посетени от туристите.