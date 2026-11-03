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В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се запознаем с иновативната зона „Шоуган"

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще се запознаем с иновативната зона „Шоуган", която не само е символ на китайската стоманодобивна промишленост, но и успешен пример за градско обновяване в страната. Днес паркът съчетава индустриална култура, духа на Зимните олимпийски игри и културата на иновациите, превръщайки се в нова, динамична културна забележителност на китайската столица.

„Шоуган" е меката на изложенията в Китай. Тук се организират множество експота, които да промотират стоки и услуги от цял свят. Разбира се необичайният облик на парка го прави и най-подходящото място за конференция за научна фантастика, която се организира всяка година.

През уикендите в „Шоуган" се организират пазари и разнообразни събития. Павел Гълъбов успя да попадне на културен обмен между цивилизациите, в който гостите от чужбина пяха, танцуваха и пробваха различни традиционни китайски облекла.

„Шоуган" парк има и красив хълм, който наподобява пловдивско тепе. От тук се разкрива невероятна гледка към цял Пекин и планините в околностите на града. Хълмът в миналото е бил пазител на множество храмове, които днес са възстановени и могат да бъдат посетени от туристите.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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