КМГ: Усилията за опазване на река Хуанхъ дават силни резултати

В продължение на 80 години Китай провежда мащабни дейности за управление и опазване на река Хуанхъ, втората по дължина в страната с 5464 км. По долното ѝ течение са изградени 1371 км диги и 40 водохранилища с общ капацитет от 19 млрд. куб. м. Тези съоръжения са помогнали да бъдат избегнати икономически загуби от наводнения за около 10,09 трлн. юана.

За ограничаване на ерозията са възстановени 290 500 кв. км земи, като така е предотвратено навлизането на 24,7 млрд. тона седименти във водната система.

Въведената през 1999 г. единна система за разпределение на водите осигурява непрекъснато течение на реката вече 27 поредни години. Напояваните площи достигат 8,8 млн. хектара, а делът на пунктовете с добро качество на водата нараства от 59,1% през 2016 г. до 93,2% през 2025 г.