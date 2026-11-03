Китай заема първо място в света по производство на морски продукти в продължение на 37 години

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Китай е изградил най-цялостната система в областта на морската промишленост в света, обхващайки всички 15 основни морски отрасли, стана ясно по време на пресконференция на Държавната комисия за развитие и реформи.

През 2025 г. производството на морски продукти в Китай достигна до 38,74 милиона тона, заемайки първо място в света за 37 поредни години.

През 2025 г. добавената стойност на морския туризъм в страната достигна 1,6 трилиона юана, което прави Китай втория по големина пазар за круизи в света.