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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23856387 www.24chasa.bg

Китай заема първо място в света по производство на морски продукти в продължение на 37 години

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай е изградил най-цялостната система в областта на морската промишленост в света, обхващайки всички 15 основни морски отрасли, стана ясно по време на пресконференция на Държавната комисия за развитие и реформи.

През 2025 г. производството на морски продукти в Китай достигна до 38,74 милиона тона, заемайки първо място в света за 37 поредни години.

През 2025 г. добавената стойност на морския туризъм в страната достигна 1,6 трилиона юана, което прави Китай втория по големина пазар за круизи в света.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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