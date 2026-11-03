Калифорния гласува за еднократен данък от 5% върху богатството на милиардерите

Еднократен налог от 5% върху състоянието на милиардерите може да стане реалност в Калифорния. Предложението е включено в днешната избирателна бюлетина и ако бъде одобрено, щатът ще стане първият в САЩ с подобен данък. Идеята предизвика разногласия сред демократическите лидери и доведе до една от най-скъпите кампании около щатска избирателна мярка, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Данъкът ще се отнася за жителите на Калифорния с нетно състояние над 1 млрд. долара. По-голямата част от събраните средства трябва да компенсира намаленото федерално финансиране за здравеопазване.

Губернаторът демократ Гавин Нюсъм е сред противниците на предложението. Според него въвеждането на налога може да подтикне най-богатите жители да напуснат щата, като със себе си отнесат и приходите от данъците, които плащат.

Богатите вече обмислят как да реагират, ако мярката бъде приета. Сред предприелите стъпки за дистанциране от Калифорния са съоснователите на Google Сергей Брин и Лари Пейдж. Марк Зукърбърг, от своя страна, е заявил, че ще остане в щата още осем години. Той е договорил с Meta споразумение, което би му позволило да плати налога, без да се разделя с дела си в компанията.

Финансовата подкрепа за противниците на мярката значително надхвърля тази за привържениците ѝ – те са набрали приблизително десет пъти повече средства. Сред основните дарители са технологични предприемачи и инвеститори в рисков капитал, вложили милиони долари в политически комитет срещу данъка.

Поддръжниците на предложението, сред които водеща роля има синдикатът SEIU United Healthcare Workers West, настояват, че приходите са необходими за компенсиране на очакваните съкращения във федералното финансиране. По техни изчисления в следващите пет години Калифорния може да загуби 100 млрд. долара за здравеопазване.

Обществените нагласи също са се променили през последните месеци. Проучване на Public Policy Institute of California от средата на октомври показва, че 52% от вероятните избиратели са против данъка, а 46% го подкрепят. В началото на септември съотношението е било обратното – 52% са заявили подкрепа, а 46% са били против.

Дори мнозинството да гласува „за", данъкът може да не бъде въведен. В бюлетината има още две предложения, насочени към блокирането му. Ако поне едно от тях събере повече гласове в подкрепа, първоначалната мярка няма да влезе в сила.

Инициативите са подкрепени от политическия комитет Building a Better California. Те предвиждат забрана за въвеждане на нови данъци върху финансови активи и друго лично имущество, като недвижимите имоти са изключени. Комитетът е набрал над 333 млн. долара, като около 30% от сумата са осигурени от Сергей Брин.