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Деветото международно културно изложение „Път на коприната“ се открива днес в Дунхуа

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес в град Дунхуан, провинция Гансу, се състоя церемонията по откриването на Деветото международно културно изложение „Път на коприната" (Дунхуан). Тази година изложението е с тема „Укрепване на културния обмен и насърчаване на взаимното опознаване между цивилизациите". В него участват около 1200 души, от които 307 чуждестранни гости от 58 държави и международни организации. Общата изложбена площ е около 18 000 кв. м. Обособени са пет основни изложбени зони, включително тематична изложба за културния обмен между страните от „Един пояс, един път" и изложба на художествени произведения от Дунхуан, които представят най-новите постижения в опазването на световното културно наследство и в изследванията на Дунхуан.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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