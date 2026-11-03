Деветото международно културно изложение „Път на коприната“ се открива днес в Дунхуа

Днес в град Дунхуан, провинция Гансу, се състоя церемонията по откриването на Деветото международно културно изложение „Път на коприната" (Дунхуан). Тази година изложението е с тема „Укрепване на културния обмен и насърчаване на взаимното опознаване между цивилизациите". В него участват около 1200 души, от които 307 чуждестранни гости от 58 държави и международни организации. Общата изложбена площ е около 18 000 кв. м. Обособени са пет основни изложбени зони, включително тематична изложба за културния обмен между страните от „Един пояс, един път" и изложба на художествени произведения от Дунхуан, които представят най-новите постижения в опазването на световното културно наследство и в изследванията на Дунхуан.