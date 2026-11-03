КМГ: Броят на важните селскостопански културни наследства в Китай нарасна до 276

Китай утвърди осмата група важни селскостопански културни наследства, като бяха добавени 88 нови традиционни селскостопански системи. С това броят на важните селскостопански културни наследства в Китай нарасна до 276, съобщиха от Министерството на земеделието и селските дейности.

Китай е една от първите държави в света, които систематично се занимават с проучването и опазването на селскостопанското културно наследство на национално равнище. Към момента 25 от 276-те важни селскостопански културни наследства са признати от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за глобално значими селскостопански културни наследства, като по брой страната заема първо място в света.