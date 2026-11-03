На 3 ноември в Уджън започна Световната интернет конференция. Темата й е „Отворен код и сътрудничество – заедно изграждаме общност в киберпространството". Представители на правителства, международни организации, компании и учени от цял свят се събраха в Уджън, за да се фокусират върху отворения код и изкуствения интелект. Те ще обсъждат иновационното развитие и международното сътрудничество в различни аспекти.

Форумът в Уджън ще включва и сегмент „Диалог за изкуствения интелект", където ще бъдат поканени водещи технологични компании от цял свят, представители на компании за отворени модели и учени в сферата на изкуствения интелект, за да обсъдят изграждането на глобална екосистема за отворен код в изкуствения интелект. В рамките на събитието ще се проведат 27 конференции на теми като глобално управление и сътрудничество в киберпространството, теории и политики в ерата на цифровата интелигентност, роботи и телесно-базиран интелект и други авангардни направления.