Китай изпраща специални пратеници за успокояване на напрежението в Близкия изток и Африка

На 2 ноември говорителката на китайското Външно министерство Мао Нин информира, че Китай ще изпрати специални пратеници да посетят страните от Близкия изток, Персийския залив, Червено море и Африканския рог. Тя заяви, че за да реализира редица инициативи, предложени от председателя на Китай Си Дзинпин за насърчаване на мира и сигурността в Близкия изток и четирите принципа за конструктивно участие на всички страни в разрешаването на острите въпроси в Африка, специален пратеник на китайското правителство за Близкия изток ще посети Иран в средата на ноември. Неговата цел ще бъде да се насърчат преговорите и поддържането на регионалния мир и стабилност.