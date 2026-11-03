Руският удар по Запорожка област е четвъртият най-смъртоносен за Украйна за годината

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Броят на загиналите от въздушния удар по пункт за разпределение на хуманитарна помощ в село Камишеваха в Запорожка област достигна 29 във вторник сутринта, като други 48 са в неизвестност, обяви Михаил Семикин, ръководител на областната администрация. По брой на жертвите само три руски удара по Украйна тази година са били по-смъртоносни.

Ударът по Камишеваха е извършен в понеделник. Според Семикин, най-малко девет управляеми авиобомби ФАБ-3000 са паднали в центъра на селото.

Ударена е училищна сграда, в която се помещава пункт за разпределение на хуманитарна помощ, обяви Володимир Зеленски в понеделник вечерта. Училището е било затворено, а раздаването на хуманитарна помощ се е извършвало в понеделник, написа украинският президент.

Той заяви, че първият удар е станал, когато хората са започнали да се събират близо до сградата, а вторият удар е бил насочен към търсещите укритие. В резултат на това някои хора са били заклещени под развалините, съобщи Зеленски.

Сред загиналите са двама спасители и четирима полицаи, пише Семикин.

Руските сили вече са ударили пункт за разпространение на хуманитарна помощ в Камишеваха през юни тази година, отбеляза Руслан Левиев, основател на изследователската група Conflict Intelligence Team (CIT).

Междувременно z-блогърът Юрий Котенок написа, че в атакуваната сграда се твърди, че е била разположена точка за разполагане на войските за безпилотни системи на украинските въоръжени сили. Според Левиев обаче кадри от мястото на удара не подкрепят твърдението на Котенок.

От началото на годината в Украйна са извършени три удара, довели до смъртта на 30 или повече души.

При нападението срещу Киев на 2 юли загинаха 31 души. При удара срещу фабрика в село Мила в Киевска област и последвалата детонация на боеприпаси на 28 август загинаха 38 души. При удара срещу Краматорск на 8 октомври, при който бяха ударени два автобуса, загинаха 30 души.

Нападението срещу Камишеваха е станало няколко часа след края на прекратяването на огъня в Олешки в Херсонска област.

Украйна е предложила удължаване на прекратяването на огъня, но Русия е отказала, съобщи AFP, позовавайки се на украински служител.

Зеленски потвърди, че „след събитията в Олешки е имало момент, в който хуманитарните мерки е можело да бъдат продължени". „Предложихме това, но Русия продължава да убива", написа украинският президент.