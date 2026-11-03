Индийски командоси освободиха 20 моряци от пиратски кораб край Сомалия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ирански риболовен кораб, превзет от пирати край бреговете на Сомалия, беше върнат под контрола на екипажа след операция на индийските военноморски сили. Всичките 20 души на борда са спасени, съобщи индийският флот, цитиран от Франс прес.

Плавателният съд „Азини" е бил отвлечен на 29 октомври в района между крайбрежните градове Бандар Бейла и Ксаафун в полуавтономния регион Пунтланд, в североизточната част на Сомалия. Информацията за нападението е потвърдена и от Центъра за морска сигурност на Европейския съюз в Индийския океан, предава БТА.

Индийски военен кораб и самолет за морско патрулиране проследили плавателния съд. След това командоси били спуснати от въздуха на борда и успели да отнемат контрола над него от пиратите. Според индийските ВМС „Азини" вероятно е бил използван като кораб-майка за подготовка и извършване на други нападения.

Случаят е част от зачестилите пиратски атаки в района на Африканския рог. От април досега са регистрирани най-малко 15 нападения – най-много от 2013 г. насам.

„Азини" е третият ирански риболовен кораб, отвлечен в региона от юли.