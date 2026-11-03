Великобритания и ЕС се готвят да премахнат част от бариерите след Брекзит

Великобритания и Европейският съюз са постигнали предварително споразумение за премахване на проверките и част от административните пречки пред търговията с храни и селскостопански продукти, въведени след Брекзит. Това съобщава Би Би Си в навечерието на предстоящата среща на върха между Лондон и Брюксел, която ще се състои по-късно този месец.

Проектът на договореността, който е с обем около 200 страници, вече е разпространен сред държавите членки на ЕС в Брюксел. Той ще бъде обсъден в сряда на заседание на Комитета на постоянните представители на страните членки (Корепер).

Основната част от договореностите е свързана с т.нар. санитарно и фитосанитарно споразумение (SPS). То се очертава като най-значимата стъпка досега в усилията за подобряване на отношенията между Великобритания и ЕС след Брекзит.

Целта е да бъдат премахнати значителна част от проверките, документите и таксите, които затрудняват износителите след напускането на Великобритания на единния европейски пазар.

Сред предвидените облекчения са отпадането на здравните сертификати за износ, които струват около 200 британски лири, и фитосанитарните сертификати на стойност 25 лири. Няма да се налага и заплащането на някои такси за инспектори и пристанищни услуги, сертификати за биологични продукти, вземане на проби и други проверки при внос и износ между двете страни.

Според британското правителство споразумението може да донесе на страната икономически ползи в размер на 5,1 млрд. британски лири годишно.

Очаква се договореността да позволи и възобновяването на износа за ЕС на пресни колбаси, бургери, морски дарове, добити в британски води, както и картофи за посев. Предвижда се британските собственици на домашни любимци отново да могат да пътуват до държавите от ЕС с паспорти за животни.

В замяна на облекченията Лондон ще поеме ангажимент да спазва действащите европейски разпоредби за търговията с храни, растения и животни, както и да привежда законодателството си в съответствие с бъдещите промени в тях.

Механизмът е известен като „динамично привеждане в съответствие". Макар британските правила в голяма степен все още да съвпадат с европейските, в някои области Англия вече е въвела различия. Един от примерите е т.нар. прецизна селекция на растения, позната преди като генно редактиране.

През последните седмици са договорени преходни механизми, които ще действат до влизането в сила на новите европейски разпоредби.

Британското правителство вече обяви законопроект за европейските партньорства. Той трябва да създаде правна рамка, чрез която новите правила и регулации на ЕС да бъдат прилагани във Великобритания.

Законопроектът ще позволи и необходимото сближаване на правилата за свързване на британската система за търговия с емисии с европейската. Така британските износители ще могат да избегнат плащането на новия европейски въглероден данък върху вноса.

Освен споразумението за храните сред разпространените в Брюксел проекти са и договорености за търговията с емисии, схема за пътуване и работа на млади хора, както и 15-страничен проект на съвместна декларация за лидерите на Великобритания и ЕС.

Предстои на политическо равнище да бъдат уточнени някои важни подробности около броя на участниците в програмата за младежки обмен и трудова мобилност.

Въпросът за намаляването на таксите за обучение на студенти от ЕС във Великобритания вероятно ще бъде отложен за следващата година. В момента те плащат пълните такси, определени за чуждестранни студенти. Очаква се тогава да бъде разгледан и планът за повторно свързване на пазарите на електроенергия.

Според Би Би Си проектите съдържат и разпоредби за участието на Великобритания в европейски инициативи за сътрудничество в отбраната, достъпа до бази данни на правоохранителните органи и определени гаранции във връзка с плановете на ЕС за инициативата „Произведено в Европа".

Плановете за облекчаване на търговията с хранителни и селскостопански продукти са подкрепени от представители на супермаркетите и земеделските производители. Част от привържениците на Брекзит обаче критикуват идеята Великобритания отново да се обвърже с европейските правила.

Търговското споразумение, сключено от правителството на Борис Джонсън след напускането на ЕС, постави акцент върху регулаторната независимост на страната, а не върху избягването на нови административни изисквания, проверки и забавяния.

Междувременно Британската търговска камара (BCC) публикува нов анализ на нагласите сред своите членове, посветен на възможностите за задълбочаване на отношенията с Европейския съюз.

Според организацията сегашните търговски отношения „не дават очакваните резултати", а компаниите продължават да се сблъскват със сложни административни процедури, произтичащи от Брекзит, близо шест години след напускането на Съюза.

Камарата се позовава и на икономически анализи, според които по-същественото сближаване с ЕС би могло да донесе по-големи дългосрочни ползи за британската икономика. Най-значителен ефект се очаква при евентуално повторно присъединяване към единния европейски пазар или към самия Европейски съюз.

Организацията призовава правителството да проучи и публично да представи различните възможности, като междувременно се консултира с представителите на бизнеса.

Британската търговска камара предлага да бъдат разгледани общо девет модела за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел. Сред тях са митнически съюз, отношения с единния пазар по швейцарски модел и асоциирано членство по канадски модел.

„Данните от бизнеса показват, че премиерът е бил прав да започне разговор за бъдещите ни отношения с Европа, и заслужава признание за това", заяви генералният директор на организацията Шевон Хавиланд.

По думите й правителството трябва да разгледа всички възможности, да оцени реалистично компромисите при всяка от тях и да включи бизнеса в процеса на вземане на решения от самото начало.

Проучване на камарата показва, че 56% от британските компании износители искат премахване на митническите документи и забавянията при търговията с ЕС, за да могат да развиват дейността си. При производствените предприятия делът е още по-висок – 58%.

Британският премиер вече заяви, че иска да използва предстоящата среща на върха, за да постави началото на разговор за дългосрочното бъдеще на отношенията между Великобритания и ЕС. Той не изключва обсъждането на всички възможности, включително евентуално повторно присъединяване на страната към Европейския съюз.