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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23856713 www.24chasa.bg

Пътнически автобус се преобърна в канавка в Турция, 45 души са ранени (Видео)

Александра Николаева
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кадър: Х

Общо 45 души са пострадали и са откарани в различни болници след преобръщане на пътнически автобус, собственост на турската компания „Йени Диарбекир“, в близост до градчето Хююк в турския окръг Коня (Централна Турция), предаде ТРТ Хабер и БТА.

По информация на медията инцидентът е станал тази нощ около 02:00 ч. местно (01:00 ч. българско време) на магистралата Ъспарта-Бейшехир, близо до град Хююк, където пътническият автобус е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка.

По първоначална информация около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима от тях са транспортирани в болници в Коня, трима в лечебни заведения в град Сейдишехир, а останалите - в държавната болница в Бейшехир.

Във връзка с инцидента е започнато служебно разследване.

кадър: Х

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