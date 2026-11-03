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Зеленски и Мерц се срещат в Берлин преди новите разговори за мир

Мария Райчева
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Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Берлин днес, където ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. Новината съобщи самият Мерц на събитие в Берлинската търговско-промишлена палата, цитиран от ДПА и Ройтерс.

Канцлерът уточни, че очаква украинския държавен глава малко след обяд. Той направи и препратка към посещението на Зеленски в Белия дом миналата година, като заяви: „Той ще бъде тук при мен малко след обяд и тогава нещата ще бъдат малко по-различни", предава БТА

Междувременно специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че следващият кръг преговори между Русия, Украйна и САЩ ще се проведе във вторник и сряда следващата седмица в Абу Даби. Разговорите ще бъдат на равнище съветници на лидерите на трите държави.

„Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху договореностите за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към постигането на мир", написа Уиткоф в социалната мрежа Екс.

Посещенията на Зеленски в Германия обикновено се обявяват в последния момент и преминават при засилени мерки за сигурност.

Германия е най-големият поддръжник на Украйна в усилията ѝ да се противопостави на руската инвазия, която започна през февруари 2022 г. и прерасна в пълномащабна война.

Володимир Зеленски

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