5-ма души, сред които и деца, оцелели след 3 месеца в океана

Петима души, сред които две деца, бяха спасени тази седмица край островната държава Кирибати в южната част на Тихия океан, след като прекарали три месеца в открито море, носейки се по течението с малка лодка с дължина към шест метра, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

На лодката е имало още четирима души, които са в неизвестност.

Деветимата пътували между островите Мурило и Руо (преход, който обикновено отнема около час), когато попаднали в буря, съобщи Австралийската корпорация за радио и телевизия, Ей Би Си (ABC), пише БТА.

Групата е била спасена в неделя от жители край остров Фанинг, част от островната държава Кирибати, уточни Ей Би Си. По изчисления на спасителите лодката се е носила на около 5400 километра на изток от Федеративните щати Микронезия.

Бреговата охрана на САЩ в Гуам днес потвърди, че е получила сигнал за изчезването на лодка с девет души. Тя не се е върнала на остров Руо в Микронезия на 30 юли. Последвала е 10-дневна издирвателна операция, обхванала 85 700 квадратни километра, но без следа от лодката или намиращите се на борда хора, съобщиха от бреговата охрана.

„Невероятна и прекрасна новина е, че тези петима души са открити и получават медицинска помощ", заяви бреговата охрана на САЩ в имейл до АП. „Изразяваме дълбоките си съболезнования на семействата и близките на четиримата, които не са се завърнали с тях", се казва още в съобщението.

АП е поискала от бреговата охрана на САЩ информация за съдбата на останалите четирима души, но засега не е получила отговор.

Депутатът от Кирибати Каотитааке Ракороа съобщи пред Ей Би Си, че за оцелелите се грижи пастор на острова.