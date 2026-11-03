Турция ще води операция за разминирането на Черно море

Турция ще ръководи операция по разминиране на Черно море, която трябва да позволи възстановяването на търговското корабоплаване и износа на украинско зърно. Това е част от по-широк план за гарантиране на сигурността на Украйна след евентуално прекратяване на войната, разработван от Великобритания, Франция и техните европейски съюзници. За това съобщава британският вестник „Гардиън".

Плановете предвиждат още разполагането на многонационални европейски сили на украинска територия, както и участие на изтребители в охраната на въздушното пространство при възобновяване на работата на гражданските летища в страната.

Мисията ще бъде ръководена от Великобритания и Франция и ще действа извън рамките на НАТО. Очаква се в нея да участват предимно европейски военнослужещи, без да се разчита на американски военни системи и технологии, включително сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск.

Британските и останалите европейски военни ще имат право да откриват ответен огън, ако бъдат атакувани от руски сили след евентуално постигане на примирие. Действията им обаче ще бъдат с изцяло отбранителен характер, а основната им задача ще бъде да защитават разположените в Украйна сили и да подпомагат възстановяването на украинската армия.

„Очевидно е, че ще защитаваме нашите сили срещу всякаква агресия", заяви представител, запознат с плановете.

Подготовката за операцията ще бъде проверена по време на военното учение „Коалиция" (Exercise Koalicja), което Великобритания и Франция организират по-късно този месец в Полша. В маневрите ще се включат 11 държави и общо 2800 военнослужещи от сухопътните, военноморските и военновъздушните сили.

Франция ще изпрати 1500 военни от Първа дивизия, а Великобритания – 300 военнослужещи от Седма лека механизирана бригада. Освен двете водещи държави участие ще вземат Полша, Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция.

Целта на учението е да се провери доколко европейските държави са готови да разположат бързо военни сили в Украйна и да действат съвместно при евентуално прекратяване на бойните действия. Плановете за подобна мисия се разработват повече от година.

Командирът на многонационалните сили генерал-лейтенант Том Бейтман заяви, че Великобритания, Франция и останалите участници са ангажирани с осигуряването на надеждни и обвързващи гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. По думите му маневрите ще демонстрират военната готовност на съюзниците и способността им за бързо разгръщане.

Една от основните задачи на бъдещата мисия ще бъде укрепването на украинската армия. Предвижда се европейските военнослужещи да бъдат разположени далеч от фронтовата линия, но правилата за действие ще им позволяват да се защитават при евентуални руски атаки, включително с дронове.

Това обаче поражда въпроси за риска от пряка конфронтация между Русия и европейските държави. Москва има история на нарушения и нападения с по-ниска интензивност по време на примирието в Източна Украйна между 2014 и 2022 г.

Особено внимание в плановете се отделя на независимостта от американските военни технологии. Представител на властите е заявил, че многонационалните сили няма да зависят от американски системи, включително от Starlink, за осигуряване на комуникациите си.

Американският президент Доналд Тръмп нееднократно е изключвал възможността САЩ да изпратят свои военнослужещи в Украйна дори при постигане на трайно примирие. Вашингтон продължава да се опитва да посредничи в преговорите между Киев и Москва, но дипломатическите усилия през есента засега не са довели до съществен напредък. По-късно този месец се очаква да има нови тристранни разговори с американско посредничество.

Междувременно Русия и Украйна продължават взаимните си удари по енергийната инфраструктура. В неделя и понеделник бяха хакнати приложенията за предупреждение при въздушни нападения в двете държави. За кратко украинското приложение е изпращало фалшиви сигнали за ядрена и химическа заплаха, както и за улични боеве.

Съмненията относно надеждността на американската подкрепа за Киев се засилиха и след като миналия месец Вашингтон внезапно ограничи за около 10 дни използването на военната версия на Starlink – Starshield. Това се е отразило върху операциите на украинските дронове със среден обсег.

Въпреки че разполагането на европейски сили остава условно и зависи от постигането на примирие, подготовката за него вече продължава. Основният въпрос остава как ще реагира Москва, ако руски сили влязат във въоръжен сблъсък с европейски военнослужещи на украинска територия.