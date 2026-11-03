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Затвориха летище край Варшава заради сигнал за бомба в самолет от Лондон

Диана Варникова
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Самолет

Летище "Модлин" във Варшава е затворено до второ нареждане, след непланирано кацане на самолет от Лондон заради информация за експлозив на борда, съобщиха летищните власти в изявление, цитирани от Ройтерс.

Самолетът е изпълнявал полет от британската столица до летище "Шопен" във Варшава, пише БТА.

Полските сили за сигурност проверяват сигнала за заплахата, добавят летищните власти.

Вчера самолет на "Уиз Еър", летящ от Лондон за София се приземи извънредно в Будапеща след сигнал за бомба на борда. При последвалата проверка не бе установен експлозив.

Самолет

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