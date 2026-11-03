Проливни дъждове спряха влакове в румънски курорти

Червен код за интензивни валежи и опасност от наводнения е в сила за Констанца в Румъния, съобщават от Националния институт по хидрология и управление на водите на официалната си страница в интернет. В този район през последните няколко часа са паднали 80 литра дъжд на квадратен метър.

Железопътното движение между двата румънски курорта Ефорие Норд и Ефорие Суд е временно преустановено поради срутване на железопътния насип в този участък. Пътническият влак, който се е намирал в засегнатия участък в момента на спиране на движението, се връща обратно на гара Ефорие Норд.

Междувременно жълт код за значителни валежи и силен вятър бе обявен за южната и източната част на Румъния. Предупреждението е в сила за Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Яломица, Констанца и Илфов, както и община Букурещ. В тези райони се очакват обилни валежи, като количествата ще достигнат 20–30 литра на квадратен метър, а в отделни случаи – и над 35 литра на квадратен метър, пише БТА.

Влошаването на времето е предизвикано от преминаването на мощен Средиземноморски циклон, който носи значителни количества дъжд и рязко застудяване в цялата страна. В 11 ч. местно (и българско) време живакът в термометрите в Букурещ показваше 8 градуса.