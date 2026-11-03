ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай заема първо място в света по производство на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23857497 www.24chasa.bg

Бивш министър от Малдивите арестуван за сексуално посегателство върху непълнолетен

Диана Варникова
1276
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бившият външен министър на Малдивите е бил арестуван Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Ръководителят на опозицията и бивш министър на външните работи на Малдивите Абдула Шахид беше арестуван по подозрения за сексуално посегателство върху непълнолетен, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Шестдесет и четири годишният Шахид беше задържан снощи в дома си в столицата Мале, докато провеждаше кампания в рамките на първичните избори за излъчване на кандидат от редиците на Демократичната партия на Малдивите за изборите през 2028 г.

Малко преди да бъде арестуван, Шахид заяви, че тези обвинения целят да уронят репутацията му преди първичните и президентски избори, пише БТА.

"Разпространилите се истории, които представляват политически ход, целящ да унищожи репутацията ми, не са нищо повече от напълно неоснователни лъжи. Призовавам да не разпространяват подобни твърдения", написа бившият министър в социалната мрежа Екс.

Шахид, който в продължение на година беше също председател на Общото събрание на ООН, е основна фигура на опозицията в малката островна държава в Индийския океан, известна преди всичко с т.нар. "луксозен туризъм".

Бившият външен министър на Малдивите е бил арестуван

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните