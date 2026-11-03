Бивш министър от Малдивите арестуван за сексуално посегателство върху непълнолетен

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Ръководителят на опозицията и бивш министър на външните работи на Малдивите Абдула Шахид беше арестуван по подозрения за сексуално посегателство върху непълнолетен, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

Шестдесет и четири годишният Шахид беше задържан снощи в дома си в столицата Мале, докато провеждаше кампания в рамките на първичните избори за излъчване на кандидат от редиците на Демократичната партия на Малдивите за изборите през 2028 г.

Малко преди да бъде арестуван, Шахид заяви, че тези обвинения целят да уронят репутацията му преди първичните и президентски избори, пише БТА.

"Разпространилите се истории, които представляват политически ход, целящ да унищожи репутацията ми, не са нищо повече от напълно неоснователни лъжи. Призовавам да не разпространяват подобни твърдения", написа бившият министър в социалната мрежа Екс.

Шахид, който в продължение на година беше също председател на Общото събрание на ООН, е основна фигура на опозицията в малката островна държава в Индийския океан, известна преди всичко с т.нар. "луксозен туризъм".