Си Ен Ен: Руските атаки превръщат Черно море в най-смъртоносния морски маршрут в света

Атаките срещу търговски кораби в Черно море се засилват, като през последните седмици руски дронове са поразили най-малко 12 плавателни съда и са причинили смъртта или изчезването на най-малко 30 моряци. Нападенията вече застрашават и корабоплаването край България и Румъния, като част от ударите са извършени в териториалните и изключителните икономически зони на двете държави. Това пише в свой анализ американската телевизия Си Ен Ен.

Оттам отбелязват, че руската кампания е отговор на продължилите месеци украински удари срещу кораби, използващи руски пристанища в Черно море и прилежащото Азовско море. През последния месец атаките са се засилили значително, като на няколко пъти руските сили са комбинирали морски и въздушни дронове, съобщават източници от корабоплаването и сферата на сигурността.

Русия вече използва и новоразработени дронове с реактивни двигатели, които се движат по-бързо и се прихващат по-трудно, както и безпилотни апарати, способни да поразяват движещи се цели.

По данни на службите за морско проследяване и правителствата на Румъния и България най-малко 30 моряци са загинали или са в неизвестност при последната вълна от нападения

При най-скорошния удар три дрона поразиха контейнеровоза Contship Jet миналата седмица, докато корабът се приближавал към румънско пристанище. Френски разузнавателен самолет е заснел морски дрон, който се насочва към плавателния съд. По-късно разпространени кадри показаха как корабът силно се накланя и потъва. В момента на атаката той се е намирал само на 25 километра от българския бряг.

Украинският външен министър Андрий Сибига определи засилването на нападенията като превръщане на Черно море в „зона на опасност за гражданското корабоплаване".

През лятото Русия увеличи ракетните и дроновите удари по украинските пристанища на Черно море, особено по Одеса. През септември Украйна е изнесла 1,09 млн. тона пшеница – почти наполовина по-малко в сравнение с 2,05 млн. тона за същия месец година по-рано, показват правителствени данни.

В опит да запази износа си Киев започна да използва по-малки пристанища по река Дунав, която граничи с Румъния. Руските дронове обаче последваха и този маршрут.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб Alfa Watan, пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа.

Шест дни по-късно 11 моряци от кораба HS Dignity, повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг.

Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по HS Dignity екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата.

„Започнали да се викат един друг и да се опитват да се съберат, но морето било бурно, а водата – изключително студена. Това довело до разпръсването им", разказва Хаджуз.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още четири търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и Yara J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Анализатори от компанията за морско разузнаване Ambrey предупреждават, че руските сили вече атакуват кораби, свързани с украинската търговия, включително в изключителните икономически зони на две държави от НАТО.

„Румънските и българските води вече не трябва автоматично да се смятат за безопасни", посочват от компанията. Според анализаторите няколко от плавателните съдове вероятно са били избрани заради връзките им с износа на украинско зърно.

Москва не е признала отговорността си за всички нападения. В някои случаи обаче руското Министерство на отбраната е заявявало, че поразените кораби са превозвали „военни товари и товари с двойна употреба" за украинските въоръжени сили.

Реакцията на европейските държави остава разпокъсана

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът вече е засилил присъствието си по източния фланг заради приближаването на руските атаки до границите му.

Българското правителство, което според телевизията поддържа сравнително добри отношения с Москва, досега е било по-предпазливо в обвиненията към Русия. Въпреки това вече има признаци, че София и Букурещ предприемат мерки за укрепване на отбраната си.

От Си Ен Ен припомнят, че България е поискала от НАТО да разположи бойни самолети и системи за противодействие на дронове. За това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му страната очаква да се присъедини и към инициатива на алианса за защита от безпилотни апарати.

Румъния от своя страна започна да разполага патрули от изтребители F-16 по крайбрежието си. В края на октомври един от тях свали два руски дрона от ново поколение, навлезли в румънските териториални води. Букурещ обяви също, че ще ускори развитието на възможностите си за наблюдение и ще инвестира в оборудване за противодействие на морски мини и дронове в Черно море.

Предприетите мерки обаче не са достатъчни, за да успокоят корабните компании

Трафикът към украинските пристанища е намалял рязко, а застрахователните премии са се увеличили значително. През октомври Съвместният военен комитет, който оценява рисковете за застрахователния пазар в Лондон, разшири районите, определени като високорискови. В списъка вече попада цялото Черно море, с изключение на териториалните води на Турция, Румъния, България и Грузия.

По-високите застрахователни разходи са сериозен проблем за украинския селскостопански износ, около 90% от който преминава по море. Украйна осигурява приблизително 15% от световния износ на царевица и 10% от този на пшеница. Страната е и най-големият износител на слънчогледово олио в света.

Германският външен министър Йохан Вадефул определи Черно море като ключово за световната продоволствена сигурност. По думите му Русия е поставила под прицел свободата на корабоплаване в региона, която е жизненоважна за милиони хора.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обаче обвинява и двете страни за нападенията срещу търговски кораби.

„Американски компании се свързват с нас и казват: „Това беше нашият петрол на кораба, който Украйна удари", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио през октомври. Той добави, че не смята, че Украйна умишлено е атакувала тези плавателни съдове, но призна, че те са били поразени.

Според Димитър Бечев, директор на програмата „Дарендорф" в колежа „Сейнт Антъни" към Оксфордския университет, НАТО и черноморските държави трябва да развият по-ефективна защита срещу дронове. По думите му алиансът трябва да засили присъствието си във въздушното пространство и на територията на Румъния и България.

Бечев смята също, че Турция, Румъния и България могат да направят повече за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Според Дейвид Акс, автор на блога Trench Art, посветен на войната в Украйна, Русия и Украйна си нанасят взаимни удари, без нито една от страните да успява да постигне трайно стратегическо предимство.

Резултатът е, че голяма част от Черно море се превръща във все по-опасен район за търговското корабоплаване.