Кремъл потвърди, че ще има тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби

Кремъл потвърди, че Русия ще проведе тристанни мирни преговори с Украйна и САЩ в Абу Даби в Обединените арабски емирства (ОАЕ) на 10 и 11 ноември, предадоха световните агенции.

Владимир Медински, съветник на руския президент Владимир Путин, ще бъде главен преговарящ от страна на Москва по време на преговорите, съобщи пред журналисти по време на конферентен разговор говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Американските преговарящи се стремят към пробив в мирните преговори за прекратяването на войната, която влезе в петата си година. Последната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, в Швейцария, без да доведе до разрешаване на конфликта, тъй като и Москва, и Киев настояваха да бъдат изпълнени техните условия, пише БТА.

В края на октомври Русия заяви, че е готова да възобнови тези мирни преговори, които са в застой от началото на годината.

По-рано днес специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че американските посредници ще съберат делегациите на Русия и Украйна в Абу Даби следващата седмица, за да обсъдят споразумения за сигурност след края на войната и деескалацията на напрежението.

"Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира", поясни Уиткоф в Екс.

Освен това специалният пратеник на САЩ уточни, че американските преговарящи ще посетят Брюксел тази седмица, за да се срещнат с "представители на Франция, Германия, Великобритания, ЕС и НАТО, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна".