11 служители в общината в Катерини са арестувани за корупция

Единадесет души са арестувани в рамките на разследване за предполагаема корупция в службата по градоустройство в град Катерини, Северна Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Служители са заподозрени, че са получавали подкупи, за да ускоряват издаването на разрешения за строеж и да удостоверяват невярно, че незаконни постройки са били изградени преди 2011 г., посочи изданието, позовавайки са на информация от властите.

Арестите са извършени след 7-месечно разследване на Службата за вътрешни разследвания, която е следила телефонните разговори на заподозрените, пише БТА. Сред арестуваните са четирима служители на службата по градоустройство и седем частни лица, предимно строителни инженери. Според полицейски източници сред задържаните служители са директорът на службата и ръководителят на отдела за строителство, информира „Катимерини".

Според разследващите някои от заподозрените са приемали суми между 150 и 400 евро, за да дават предимство на определени заявления, включително чрез издаване на разрешения за строеж по-бързо от обичайното.

Има предположения, че служители са обработвали документация в качеството си на инженери, като са начислявали такси на клиентите, въпреки правилата, забраняващи на служителите на общинските служби по градоустройство да упражняват частна професионална дейност. Предполага се, че те са използвали печатите на частни инженери като прикритие, за да скрият участието си.

Предполагаемата схема е включвала издаването на удостоверения с невярно съдържание, според които незаконно построени сгради са били изградени преди 2011 г., което е позволявало те да бъдат узаконени съгласно закона. Предполага се, че служителите са вземали между 6000 и 7000 евро за издаването на подобни удостоверения.

По време на операцията в домовете на служителите са били открити пари в брой, документи, свързани с незаконни постройки, както и печати. Според оценките на Службата за вътрешни разследвания групата е генерирала приходи от над 120 000 евро. Тази сума е прагът, при който срещу замесените могат да бъдат повдигнати обвинения за тежки престъпления, според гръцкото законодателство, съобщи „Катимерини".