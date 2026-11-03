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3 петролни танкера се запалиха, попаднаха на мини в Ормузкия проток

Диана Варникова
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Петролни танкери се запалиха, попаднаха на мини

Три петролни танкера се натъкнаха на мини в Ормузкия проток днес и се запалиха, съобщи иранска информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Агенцията се позовава на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Според тях танкерите са навлезли в неразрешени за корабоплаване маршрути. Навигационните им системи и системите за идентификация са били изключени, пише БТА.

От иранските военноморски сили заявиха, че плавателните съдове са останали да горят в южното крайбрежие на протока.

Те предупредиха корабите да не пренебрегват иранските разпоредби за корабоплаване и да не си сътрудничат с американските въоръжени сили при преминаване по неразрешени маршрути.

Петролни танкери се запалиха, попаднаха на мини

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