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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23858015 www.24chasa.bg

Общоевропейски ден по гражданска защита замислят от догодина

Диана Варникова
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Европейската комисия Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия съобщи днес, че предвижда от 2027 г. в ЕС да се въведе Ден на гражданската защита за подготвеност на хората за действия в случай на криза. Комисията допълва насоките за отговор в случай на криза и необходимите първи стъпки, пише БТА.

ЕК предлага да се предприемат мерки, така че хората да могат да посрещнат основните си нужди през първите три дни от настъпването на извънредна ситуация, докато се осигури централизирана помощ. Според комисията е необходимо подготовката да стане част от учебните програми за ранно детско и начално образование, както и да се вземат мерки за отчитане на нуждите на хората с увреждания. Предлага се държавите от ЕС да осигуряват на гражданите навременна, достъпна и надеждна информация преди, по време и след извънредни ситуации.

Тези незадължителни насоки целят насърчаването на култура на готовност, се пояснява в съобщението на комисията. Препоръките предоставя практически насоки за разработване на планове за оперативна непрекъснатост.

Европейската комисия

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